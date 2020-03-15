حذرت النجمة الهندية بيريانكا تشوبرا جماهيرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من المصافحة بالأيدي وما يترتب عليها من احتمالية الإصابة بفيروس كورونا الجديد المتفشي عالمياً.
ونشرت تشوبرا مقطع فيديو عبر صفحتها على موقع “تويتر”، يتضمن أداءها التحية بالطريقة الهندية التقليدية “ناماستي” وطالبت معجبيها بتبني نفس الشيء، وعلّقت على الفيديو، قائلة: “الأمر كله يتعلق بـ(ناماستي) طريقة قديمة ولكنها الأفضل لتحية الناس في ظل ما يمر به العالم، يرجى من الجميع البقاء في أمان”.
وتعرضت النجمة الهندية للهجوم مؤخراً عندما رفضت مصافحة أحد جماهيرها خوفاً من فيروس كورونا، أثناء حضورها حفل مهرجان “هولي” في الهند بصحبة زوجها المطرب الأمريكي نيك جوناس.
وعانت بوليوود من إغلاق المسارح وتأجيل الأفلام وإلغاء جداول التصوير والمهرجانات، بسبب تفشي فيروس كورونا عالمياً، رغم عدم وجود أي حالات داخل الوسط الفني الهندي حتى الآن.
- الأزهر يفتي بإلغاء صلاتي الجمعة والجماعة في المساجد بمصر
- بيريانكا تشوبرا تنصح بالتحية الهندية التقليدية
- السعودية :وفرة السلع التموينية والمواد الاستهلاكية
- الكويت نسعى للاستفادة من التجربة الصينية في حماية الموانئ الكويتية من كورونا
- زراعة الفطر الاسود للتخلص من الفقر في شرقي الصين
- روبوت لسحب الدم من المرضى وحقنهم في الوريد
- لكويت تتبرع بـ 21 مليون يوان لمساعدة الصين على مكافحة كوفيد-19
- حكومة المملكة تحدد عدداً من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتقال العدوى بـ “كورونا الجديد”
- جامعة الإمام تؤجل مؤتمر الإعلام الوطنيالذي كان مقررًا عقده في منتصف شهر شعبان
- 90 % من الأشخاص في العالم لديهم انطباعات مسبقة حول النساء