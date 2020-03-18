أخبار > وزير سابق للصحة في السعودية يحذر من الهلع من كورونا ويتهم شركات الادوية
18/03/2020   9:47 ص

وزير سابق للصحة في السعودية يحذر من الهلع من كورونا ويتهم شركات الادوية

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حذر الدكتور حمد المانع وزير الصحة السعودي السابق من خطورة الهلع الذي يصاحب وباء كورونا  ونشره بين الناس في العالم والسعودية مؤكدا على ما لدي السعودية من خبرات متراكمة في العلاج والوقاية من الامراض الوبائية ووجود طواقم طبية عالية التـأهيل

واشار المانع الي الدور الخطير الذي تمارسه شركات الادوية في هذا الشأن من خلال ما تتوجه اليه من متاجرة بصحة الناس

وفي مقال نشرته صحيفة عكاظ اليوم واعادت الوكا نشره قال الوزير المانع في ختام مقاله :

وأتمنى في الأخير ألا يكون العالم بعد هذا الترويع الإعلامي على موعد مع واحدة من أكبر الصفقات التي اعتدنا إدارتها باحترف من شركات الدواء العالمية وإعلامها المحترف الذي يعرف كيف يحقق المليارات من صناعة الأزمات، مثلما مر على شعوب العالم في حوادث سابقة، كشف عن اتساع دائرة المتورطين فيها، إلى حد وجود موظفين كبار في منظمات أممية بينهم.

وزير سابق للصحة في السعودية يحذر من الهلع من كورونا ويتهم شركات الادوية

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