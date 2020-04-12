صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه إلحاقا لما سبق إعلانه بتاريخ 27 رجب 1441هـ الموافق 22 مارس 2020م ، بشأن منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة ( 21 ) يوماً من مساء الاثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م ، وقيام وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، ونظرًا للحاجة إلى استمرار منع التجول ، فقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس كورونا الحالية وحتى إشعار آخر.
ووزارة الداخلية، إذ تعلن ذلك لتهيب بالجميع الالتزام بالأمر الكريم حفاظاً على صحتهم وسلامتهم ، وتؤكد في الوقت ذاته استمرار العمل بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة التي سبق الإعلان عنها في عدد من المدن والمحافظات والأحياء السكنية ، ومنع التنقل بين مناطق المملكة الثلاثة عشرة.
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