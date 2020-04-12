واس- الرياض
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه االله – ، اتصالاً هاتفياً، أمس ،
من الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.
وأعرب الرئيس محمود عباس خلال الاتصال، عن تمنياته للمملكة، وشعبها، تجاوز أزمة جائحة فيروس
خادم الحرمین: أدعو الله أن یجنب الشعب الفلسطیني والعالم تبعات جائحة كورونا –
- خبرات سعودية تقدم خِبْراتها لدول إفريقية في مجال الأجهزة الطبية لفحص “كورونا”
- الملك وترامب وبوتين يؤكدون على مواصلة الدول المنتجة القيام بمسؤولياتها دعماً للاقتصاد العالمي
- اتفاق تاريخي لـ«أوبك بلس» بجهود سعودية
- مبادرة من جامعة “المؤسس” للدراسات المتميزة عن “كورونا”
- الملك سلمان مهاتفا :أدعو الله أن يجنب الشعب الفلسطيني والعالم تبعات جائحة كورونا
- تمديد العمل بمنع التجول في السعودية حتى إشعار آخر
- جامعة “كاوست” تواصل أبحاثها استجابة لتداعيات كورونا عبر توظيف الذكاء الاصطناعي
- خبراء صينيون وعرب يبحثون “خريطة طريق” للقضاء على فيروس كورونا
- حافلات ذكية صينية الصنع جاهزة للتصدير إلى السعودية
- الرئيس التنفيذي لتويتر يتبرع بمليار دولار لجهود الإغاثة من فيروس كورونا