أخبار > الملك سلمان مهاتفا :أدعو الله أن يجنب الشعب الفلسطيني والعالم تبعات جائحة كورونا
12/04/2020   11:00 ص

الملك سلمان مهاتفا :أدعو الله أن يجنب الشعب الفلسطيني والعالم تبعات جائحة كورونا

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واس- الرياض
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه االله – ، اتصالاً هاتفياً، أمس ،
من الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.
وأعرب الرئيس محمود عباس خلال الاتصال، عن تمنياته للمملكة، وشعبها، تجاوز أزمة جائحة فيروس
خادم الحرمین: أدعو الله أن یجنب الشعب الفلسطیني والعالم تبعات جائحة كورونا –

الملك سلمان مهاتفا :أدعو الله أن يجنب الشعب الفلسطيني والعالم تبعات جائحة كورونا

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