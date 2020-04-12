علوم واختراعات > مبادرة من جامعة “المؤسس” للدراسات المتميزة عن “كورونا”
12/04/2020   11:05 ص

مبادرة من جامعة “المؤسس” للدراسات المتميزة عن “كورونا”

+ = -
0 394

واس – جدة
أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وانطلاقاً من
دورها الرائد ومسؤوليتها المجتمعية، مبادرة مدير الجامعة للدراسات المتميزة الخاصة بفيروس كورونا
المستجد “كوفيد-19 ،”بغية تشجيع وتحفيز الباحثين على إجراء الدراسات المتميزة للتعامل مع هذه
الجائحة.
وتهدف المبادرة للتنبؤ العلمي بما يمكن حدوثه على المدى القريب والبعيد، وتحليل البيانات المتوافرة
ومراجعة الاطروحات والمنشورات والمقالات العلمية لجائحة كورونا، وكذلك تطوير وسائل سريعة وفعالة
لتشخيص المرض، إضافة للعمل على تطوير خيارات علاجية لمواجهة الوباء العالمي والحد من انتشاره، إلىجانب اقتراح حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية للفايروس.
وتركز المبادرة على أربعة محاور رئيسة هي: المحور الطبي، والمحور المجتمعي والاقتصادي، ومحور البنيةالتحتية والتكنولوجية، والمحورالبيئي، وقد بلغ عدد المتقدمين للمشاركة فى هذه الأبحاث ما يزيد عنمائتي مشارك في المحاور المختلفة، وسيتم التركيز على المقترحات التي تقدم حلول إبداعية ودعم
المشاركة المجتمعية.

مبادرة من جامعة “المؤسس” للدراسات المتميزة عن “كورونا”

علوم واختراعات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alwakad.net/1936228.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *