واس – جدة
أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وانطلاقاً من
دورها الرائد ومسؤوليتها المجتمعية، مبادرة مدير الجامعة للدراسات المتميزة الخاصة بفيروس كورونا
المستجد “كوفيد-19 ،”بغية تشجيع وتحفيز الباحثين على إجراء الدراسات المتميزة للتعامل مع هذه
الجائحة.
وتهدف المبادرة للتنبؤ العلمي بما يمكن حدوثه على المدى القريب والبعيد، وتحليل البيانات المتوافرة
ومراجعة الاطروحات والمنشورات والمقالات العلمية لجائحة كورونا، وكذلك تطوير وسائل سريعة وفعالة
لتشخيص المرض، إضافة للعمل على تطوير خيارات علاجية لمواجهة الوباء العالمي والحد من انتشاره، إلىجانب اقتراح حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية للفايروس.
وتركز المبادرة على أربعة محاور رئيسة هي: المحور الطبي، والمحور المجتمعي والاقتصادي، ومحور البنيةالتحتية والتكنولوجية، والمحورالبيئي، وقد بلغ عدد المتقدمين للمشاركة فى هذه الأبحاث ما يزيد عنمائتي مشارك في المحاور المختلفة، وسيتم التركيز على المقترحات التي تقدم حلول إبداعية ودعم
المشاركة المجتمعية.
- خبرات سعودية تقدم خِبْراتها لدول إفريقية في مجال الأجهزة الطبية لفحص “كورونا”
- الملك وترامب وبوتين يؤكدون على مواصلة الدول المنتجة القيام بمسؤولياتها دعماً للاقتصاد العالمي
- اتفاق تاريخي لـ«أوبك بلس» بجهود سعودية
- مبادرة من جامعة “المؤسس” للدراسات المتميزة عن “كورونا”
- الملك سلمان مهاتفا :أدعو الله أن يجنب الشعب الفلسطيني والعالم تبعات جائحة كورونا
- تمديد العمل بمنع التجول في السعودية حتى إشعار آخر
- جامعة “كاوست” تواصل أبحاثها استجابة لتداعيات كورونا عبر توظيف الذكاء الاصطناعي
- خبراء صينيون وعرب يبحثون “خريطة طريق” للقضاء على فيروس كورونا
- حافلات ذكية صينية الصنع جاهزة للتصدير إلى السعودية
- الرئيس التنفيذي لتويتر يتبرع بمليار دولار لجهود الإغاثة من فيروس كورونا