وكالات –
وافقت منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط وحلفاؤها «أوبك بلس» مساء أمس على خفض قياسي لإنتاج النفط بـ9.7 مليون برميل يومياً، أمس (الأحد)، في اجتماع افتراضي غير عادي عقدته المنظمة، في إطار الجهود السعودية لتوازن السوق، وسط تفشي فيروس «كورونا»، الذي قاد الاقتصاد العالمي إلى مرحلة ركود.
ووافقت المكسيك على خفض 100 ألف برميل يومياً. وشكرت وزيرة الطاقة المكسيكية روسيو نالي، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أعضاء «أوبك» على دعمهم للتوصل لاتفاق. وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن إنتاج المملكة سيصل إلى 8.5 مليون برميل يومياً، بموجب الاتفاق، من نحو 12 مليون برميل يومياً، مشيراً إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان {قاد كثيراً من المفاوضات الرئيسية}.
وعلّق الكرملين على الاتفاق، وقال إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي دونالد ترمب، دعموا قرار خفض إنتاج النفط.
وبعدما أرجأت «أرامكو السعودية» 4 مرات نشر أسعارها الشهرية للخام، فإنها بعد اتفاق أمس ستعلن أسعار شهر مايو (أيار) اليوم.