اقتصاد > الملك وترامب وبوتين يؤكدون على مواصلة الدول المنتجة القيام بمسؤولياتها دعماً للاقتصاد العالمي
13/04/2020   10:42 ص

الملك وترامب وبوتين يؤكدون على مواصلة الدول المنتجة القيام بمسؤولياتها دعماً للاقتصاد العالمي

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واس – الرياض:

جرى اتصال هاتفي مشترك بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – وفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية. وتم خلال الاتصال، استعراض أبرز ما تم التوصل إليه في ضوء اجتماع مجموعة (أوبك +). وقد أعرب القادة عن ارتياحهم البالغ لما أثمرت عنه الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق البترول العالمية، والمحافظة عليه من قبل الدول المنتجة. وتم التأكيد خلال الاتصال على ضرورة مواصلة الدول المنتجة القيام بمسؤولياتها والالتزام بها في سبيل استقرار الأسواق البترولية ولدعم الاقتصاد العالمي.

الملك وترامب وبوتين يؤكدون على مواصلة الدول المنتجة القيام بمسؤولياتها دعماً للاقتصاد العالمي

اقتصاد
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