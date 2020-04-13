شاركت المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء في اجتماع عن بعد مع منظمة الصحة العالمية لمناقشة الفرص الواعدة لدعم عدد من الدول الإفريقية من خلال منتدى الأجهزة الطبية الأفريقي “”AMDF وتقديم الخبرات والاستشارات والمستجدات المتعلقة بالأجهزة الطبية ودور الهيئة خلال جائحة كورونا كوفيد19.

ورأس الاجتماع أمانة منظمة الصحة العالمية في جنيف بحضور المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط, ومشاركة دول غانا وتنزانيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا إضافة إلى خبراء من الهيئة العامة للغذاء والدواء “الدكتورة رزان عسلي، والدكتور محمد مجرشي، وفجر القصير”.

وناقش مختصو الهيئة عبر 4 مجموعات عمل؛ الكواشف المخبرية لفحص فيروس كورونا المستجد ” كوفيد -19″، والأجهزة الطبية الواجب توافرها خلال أزمة “كورونا “بما فيها أجهزة الحماية الشخصية وأجهزة التنفس الاصطناعي، وإجراءات ما بعد التسويق وبلاغات الأجهزة الطبية والكواشف المخبرية، كما استعرضت الدليل المعد من منظمة الصحة العالمية لتقييم الأجهزة والطبية والكواشف المخبرية المعدة للتبرع بها للدول خلال جائحة كورونا وحالات الطوارئ.