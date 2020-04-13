علوم واختراعات > خبرات سعودية تقدم خِبْراتها لدول إفريقية في مجال الأجهزة الطبية لفحص “كورونا”
13/04/2020   10:49 ص

خبرات سعودية تقدم خِبْراتها لدول إفريقية في مجال الأجهزة الطبية لفحص “كورونا”

+ = -
0 228

شاركت المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء في اجتماع عن بعد مع منظمة الصحة العالمية لمناقشة الفرص الواعدة لدعم عدد من الدول الإفريقية من خلال منتدى الأجهزة الطبية الأفريقي “”AMDF وتقديم الخبرات والاستشارات والمستجدات المتعلقة بالأجهزة الطبية ودور الهيئة خلال جائحة كورونا كوفيد19.

ورأس الاجتماع أمانة منظمة الصحة العالمية في جنيف بحضور المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط, ومشاركة دول غانا وتنزانيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا إضافة إلى خبراء من الهيئة العامة للغذاء والدواء “الدكتورة رزان عسلي، والدكتور محمد مجرشي، وفجر القصير”.

وناقش مختصو الهيئة عبر 4 مجموعات عمل؛ الكواشف المخبرية لفحص فيروس كورونا المستجد ” كوفيد -19″، والأجهزة الطبية الواجب توافرها خلال أزمة “كورونا “بما فيها أجهزة الحماية الشخصية وأجهزة التنفس الاصطناعي، وإجراءات ما بعد التسويق وبلاغات الأجهزة الطبية والكواشف المخبرية، كما استعرضت الدليل المعد من منظمة الصحة العالمية لتقييم الأجهزة والطبية والكواشف المخبرية المعدة للتبرع بها للدول خلال جائحة كورونا وحالات الطوارئ.

خبرات سعودية تقدم خِبْراتها لدول إفريقية في مجال الأجهزة الطبية لفحص “كورونا”

علوم واختراعات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alwakad.net/1936240.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *