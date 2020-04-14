قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لديه “السلطة الكاملة” لإنهاء الإغلاق الذي تفرضه الولايات المتحدة للحد من تفشي فيروس كورونا، في تناقض مع وجهات نظر حكام ولايات أمريكية وخبراء دستوريين.
وأضاف ترامب، أثناء مؤتمر صحفي احتد فيه على الصحفيين: “لرئيس الولايات المتحدة سلطة إصدار القرارات”.
يأتي ذلك تزامنا مع بدء تسع ولايات في شرق الولايات المتحدة وغربها التخطيط لتخفيف القيود الصارمة “للبقاء في المنزل”.
وينص الدستور الأمريكي على أن حكام الولايات ملتزمون بحفظ النظام والأمن.
وقال خبراء قانونيون إن تفسير هذا النص الدستوري يتضمن أن حكام الولايات هم من لهم القرار عندما يتعلق الأمر برفع القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.