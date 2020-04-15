يينتشوان 15 أبريل 2020 (شينخوا)
غادر فريق مكون من 8 خبراء طبيين مدينة يينتشوان حاضرة منطقة نينغشيا الذاتية الحكم لقومية هوي شمال غربي الصين على متن طائرة مستأجرة، متوجها إلى السعودية صباح اليوم الأربعاء لمساعدة الدولة الصديقة في مكافحة تفشي كوفيد-19.
ويتألف الفريق من خبراء من عدة مستشفيات والمركز الوطني ومركز نينغيشا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فضلا عن ضابط اتصال من مكتب الشؤون الخارجية التابع لمنطقة نينغشيا.
ويتخصص الخبراء في مجالات تشمل الجهاز التنفسي والرعاية المركزة والأمراض المعدية ومكافحة عدوى المستشفيات والتمريض، علاوة على الطب الصيني التقليدي والاختبارات المعملية.
وستنطوي مهمة الفريق على تشارك خبرة الصين في الفحص والعلاج والوقاية والمكافحة لكوفيد-19 مع مستشفيات وخبراء محليين في السعودية وتقديم المشورة العلاجية.
كما سيقدم الخبراء المعلومات اللازمة حول الوقاية من الوباء ومكافحته لسفارة الصين والجالية الصينية من العاملين في السعودية، بالإضافة إلى تقديم الإمدادات الوقائية وخدمات الاستشارات الطبية الصينية التقليدية لهم.
كما يحمل الفريق عدة أطنان من الإمدادات الطبية التي تشتد حاجة السعودية إليها كتبرعات من الصين وحكومة نينغشيا، بما في ذلك أجهزة للتنفس الاصطناعي وبدل واقية ونظارات طبية وكمامات طبية وكمامات من طراز “إن95” ودروع للوجه وقفازات طبية ومقاييس للحرارة بالأشعة تحت الحمراء ومجموعات اختبار الحمض النووي وغيرها.
يذكر أن الصين أرسلت الخبراء الطبيين بدعوة من الحكومة السعودية، وكانت قد تبادلت خبراتها مع أكثر من 100 دولة وما يزيد على 10 منظمات دولية وإقليمية وفقا للجنة الصحة الوطنية الصينية.