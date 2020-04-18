مهند الحارثي – الطايئف
اطلقت جمعية الثقافة والفنون بالطائف مبادرة “الفن في العزلة” من خلال حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي ، وجاء اطلاق المبادرة بنشر فيديو قصير تعريفي من مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف الاستاذ فيصل الخديدي ذكر فيه ان هذه المبادرة جاءت تجاوباً مع الجهود المشكورة التي تقدمها الدولة في محاربة الجائحة العالمية لفايروس كرونا.
وأوضح “الخديدي” أن المبادرة تتلخص فكرتها في كيفية تعاطي الفنانين مع هذه العزلة الاجبارية وتحويلها الى عزلة ايجابية من خلال نشر ابداعاتهم بمقطع فيديو لا يزيد عن الدقيقة يتحدث فيها الفنان عن كيفية تعامله مع ابداعاته في هذه العزلة المجتمعية وكيفية استثمارها ، مبيناً أن المشاركات من الفنانين في تزايد حيث بلغت اكثر مائة مشاركة لازالت تنتظر النشر.
وقد لقيت المبادرة تجاوباً كبيراً اذ نشرت حسابات الجمعية بمواقع التواصل خلال ثلاثة ايام اكثر من خمسين مقطع فديو لفنانين وفنانات في شتى المجالات التشكيلية والمسرحية والموسيقية والخط العربي والتصوير الضوئي بمشاركات ثرية وغنية بالإيجابية والتفاؤل والتقدير لجهود الجهات الحكومية في هذه الجائحة.