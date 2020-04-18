أخبار > الصين تشيد بمقترح السعودية عقد اجتماع لوزراء الزراعة لدول مجموعة العشرين
18/04/2020   11:04 ص

الصين تشيد بمقترح السعودية عقد اجتماع لوزراء الزراعة لدول مجموعة العشرين

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بكين 17 أبريل 2020 (شينخوا) صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، اليوم (الجمعة)، بأن الصين تشيد بشدة بالسعودية لاقتراحها عقد اجتماع خاص لوزراء الزراعة في مجموعة العشرين، معربا عن أمل الصين في إرسال الاجتماع إشارة إيجابية في الحفاظ على الأمن الغذائي العالمي وسط مكافحة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وقال تشاو إن القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين بشأن “كوفيد-19” التي عقدت في 26 مارس، توصلت إلى توافقات مهمة حيال مكافحة المرض من خلال التضامن واستقرار الاقتصاد العالمي.

ونوّه المتحدث إلى أنه مع تطور المرض، اقترحت السعودية عقد اجتماع خاص لوزراء الزراعة في مجموعة العشرين في 21 أبريل الجاري للتعامل مع قضايا الأمن الغذائي والزراعي في ظل الوضع الحالي، مضيفا أن الصين تشيد بشدة بهذا الاقتراح.

وقال تشاو إن وزير الزراعة والشؤون الريفية الصيني هان تشانغ فو سيحضر الاجتماع المرتقب لوزراء الزراعة لدول مجموعة العشرين.

وأضاف أن الصين تعلق دائما أهمية كبيرة على قضية الأمن الغذائي وتأمل في أن يرسل الاجتماع إشارة إيجابية في مكافحة المرض بالتضامن والحفاظ على أمن الإمدادات الغذائية العالمية واستقرارها.

الصين تشيد بمقترح السعودية عقد اجتماع لوزراء الزراعة لدول مجموعة العشرين

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