كشفت شركة التصميم الإيطالية «أفيو إنتيريورز» عن رؤيتها لمقاعد الطائرات بعد فيروس «كورونا» لتبدو مختلفة تماماً عن غالبية المقاعد الحالية، حيث ابتكرت الشركة مفهوماً لمقعدين متباعدين في طائرات الركاب، أطلق عليها اسم «سيف غلاس» و«جانوس».شفت شركة التصميم الإيطالية «أفيو إنتريورز» عن رؤيتها لمقاعد الطائرات بعد تفشي فيروس «كورونا» لتبدو بهيئة مختلفة تماماً عن المقاعد الحالية. إذا كنت مسافراً عادياً، فمن المحتمل أنك قد جلست في أماكن ضيقة إلى جانب العديد من الركاب الآخرين. لكن أيام التقارب والجلوس بالقرب من ركاب آخرين ستكون من ذكريات الماضي في عصر ما بعد «كورونا»، حسب ما ذكرته صحيفة «ميرور» البريطانية.
فقد أوجد كلا الحلين تباعداً مادياً بين الركاب، مما قلل من خطر انتقال أي جراثيم. ويتميّز المفهوم الأول «سيف غلاس»، وتعني الخزنة الآمنة، بفواصل شفافة بين مقاعد الركاب. ويتميز التصميم الثاني «جينوس» بقابلية المقعد على الدوران للأمام والخلف مع وجود فواصل شفافة للحماية أيضاً.
المصدر صحيفة الشرق الاوسط