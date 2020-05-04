الكويت (رويترز) – قالت وزارة الداخلية الكويتية في وقت مبكر يوم الاثنين إن الأجهزة الأمنية فضت أعمال ”شغب وفوضى“ لعدد من المصريين الموجودين في مراكز إيواء مخصصة لمخالفي قانون الإقامة، كانوا يطالبون السلطات المصرية بإعادتهم إلى بلادهم.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن ممثلين من السفارة المصرية في الكويت حضروا للموقع وأبلغوا رعاياهم بأنهم سيشرعون في إعداد جداول رحلات العودة وإجلائھم إلى بلدهم هذا الأسبوع كما تقدمت السفارة المصرية ”باعتذار عما صدر من أعمال شغب داخل مواقع الإيواء“.
وأكد البيان أنه فور حدوث ”الشغب والفوضى“ تدخل رجال الأمن وسيطروا على المحتجين وضبطوا عددا منهم ”وتم تحويلهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم“.