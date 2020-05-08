رشاد عبد الله الخير – الوكاد
ينظم مجلس الغرف السعودية لقاءً افتراضيًّا ضمن سلسلة لقاءات المبادرات الحكومية لمعالجة تحديات أزمة كورونا المستجد، يستضيف فيه معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد بن صالح المديفر، بمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية للتعدين واللجنة الوطنية لشركات الأسمنت بمجلس الغرف ، بمشاركة عدد من المستثمرين والمهتمين في قطاع التعدين، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء 6 مايو الجاري.
وسيتناول المهندس المديفر خلال اللقاء حزمة الإجراءات والمبادرات التي اتخذها قطاع التعدين لتسهيل أعمال شركائه في القطاع وتخفيف الأعباء عليهم في ظل جائحة كورونا. فضلاً عن التطورات والمنجزات الخاصة بمبادرات استراتيجية التعدين، ومستقبل الاستثمار في هذا القطاع، والذي تطمح الحكومة أن يكون الركيزة الثالثة للصناعات الوطنية بجانب صناعتي النفط والبتروكيماويات وفقاً لرؤية المملكة 2030.
وسيشارك في اللقاء كل من وكيل الوزارة للثروة المعدنية، المهندس أحمد فقيه، ووكيل الوزارة للتطوير التعديني وتنمية الاستثمار، المهندس صالح العقيلي، والرئيس المكلف لهيئة المساحة الجيولوجية، المهندس صالح السفري