كشف مجموعة من المستثمرين في القطاع الصحي السعودي، اليوم (الثلاثاء)، عن تأسيس مصنع في الرياض لإنتاج الفلاتر التي تمثل المكون الرئيسي في الكمامات الطبية بجميع أنواعها، وذلك بطاقة إنتاجية لكامل مراحل المشروع تبلغ 8600 طن سنوياً، وباستثمارات إجمالية تبلغ نحو 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار).
وسيتم تصنيع الفلاتر (ميلت بلون) بالاعتماد على اللقيم الخاص الذي قامت شركة الصناعات الأساسية «سابك» بالبدء بإنتاجه مؤخراً، ما جعل المملكة الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي توطّن كامل سلسلة القيمة لإنتاج الكمامات الطبية، وتحقيق الأمن الصحي لمواطنيها خصوصاً في أوقات الأزمات والجوائح، بما ينسجم مع الجهود المكثفة التي تقوم بها الدولة بكل قطاعاتها، استجابةً للظروف الطارئة نتيجة جائحة وباء (كوفيد – 19).
وفي هذا الخصوص، أشار الدكتور عبد الله بن عطية الكناني، الرئيس التنفيذي لمصنع «ميلت بلون»، إلى أن الإنتاج التجاري للمصنع سيبدأ بعد ثلاثة أشهر، موضحاً أن إنتاج المصنع سيوجّه إلى السوق المحلية لتغطية كامل احتياجاتها، فيما سيتم تصدير الفائض إلى أسواق عديدة في المنطقة.
وأبان الكناني أن الطاقة الإنتاجية للمصنع ستزوّد مصانع الكمامات المحلية والخارجية بكميات من الفلاتر تمكّنها من إنتاج 31 مليون كمامة يومياً في المتوسط، مشيراً إلى أنه سيتم تصنيع فلاتر الكمامات بجميع أنواعها وفقاً للمعايير والمواصفات الدولية في هذا المجال، بنسبة فلترة تصل إلى 99%.
ولفت إلى تقديره العالي لـ«سابك» لمساندتها في عملية توطين هذه الصناعة من خلال المشروع الحالي عبر دعم عمل الاختبارات اللازمة لإنتاج الفلاتر الطبية من مواد مصنّعة محلياً، ضمن رؤية وطنية للشركة تستهدف إكمال سلسلة إنتاج الكمامات الطبية في المملكة، بمواصفات عالمية.