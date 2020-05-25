بحضور رواد ورائدات الأعمال ضم أكثر من 2301 مشارك اختتمت لقاءات الجلسات الرمضانية التي نظمتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا و مجلس شباب و شابات الأعمال بالعلا بالتعاون مع عيادات الأعمال.
وأوضحت رئيسة مجلس شباب و شابات الأعمال بالعلا الأستاذة مشاعل مكي بأن اللقاءات ساهمت في توعوية و تثقيف المشاركين بما يسهم في تنمية اقتصاد العلا، مبينة بأن اللقاءات تمثلت في جلسات توعوية وإرشادية واستشارية بهدف دعم رائدي الأعمال و السعي لدفع أبناء و بنات العلا لإنشاء مشاريع جديدة.
وأضافت مكي بأن اللقاءات تناولت الفرص المحلية بالمنطقة و الأفكار الريادية و تأسيس المشاريع و تطوير المشاريع القائمة، والخطوات اللازمة لمواجهة الأزمات، مشيرة إلى أن اللقاءات شهدت تفاعل من الحضور.
من جانبه أعرب رئيس عيادات الأعمال عضو اللجنة الوطنية التنفيذية لريادة الأعمال الأستاذ ثامر الفرشوطي عن سعادته بالشراكة في هذه المبادرة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا و مجلس شباب و شابات الأعمال بالعلا، مبينا بأن هذه المشاركات تعد امتدادا لما تمتلكه العيادات من خبرات احترافية ساهمت في تقديم خدماتها و تسيير جهودها التوعوية و الإرشادية و الاستشارية عن بعد.
وأضاف الفرشوطي بأن عيادات الأعمال باعتبارها بيت خبرة متخصص في مجال المشاريع و الشركات الناشئة و ريادة الأعمال و علاج المشاريع من التعثر تفخر بامتداد التعاون مع الجهات ذات العلاقة من خلال مشاركة الخبراء و المستشارين و المرشدين و المدربين الذين يقدمون علمهم و خبرتهم لرواد و رائدات الأعمال.
يذكر بأن اللقاءات تناولت تقييم أفكار المشاريع الريادية، و اقتناص الفرص، و إدارة التغيير الفعال، إلى جانب ريادة الأعمال في ظل الأزمات، و التسويق وبناء الأفكار، إلى جانب ريادة الأعمال الاجتماعية.
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