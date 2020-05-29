في انتظار عودة الروح إلى صالات السينما المغلقة بسبب «كورونا»، يستعيد عدد من المدن الأوروبية تقليداً منقرضاً يعتمد على عرض الأفلام في ساحة مفتوحة في الهواء الطلق، تصطف فيها السيارات ويبقى المشاهدون جالسين في سياراتهم لمتابعة الشاشة الكبيرة.
وهناك من أبناء الجيل الحالي من لم يتعرف على «سينما السيارات» إلا من خلال الأفلام الأميركية القديمة العائدة لمنتصف القرن الماضي. واليوم تستورد أوروبا الفكرة من الولايات المتحدة، عملاً بالحكمة القائلة: «الحاجة أُم الاختراع».
في مدينة بوردو، جنوب غربي فرنسا، تحوَّل موقف مفتوح للسيارات إلى صالة للعرض من هذا النوع؛ حيث تتصدر المكان شاشة عملاقة تعرض فيلماً للزبائن الجالسين في سياراتهم. ويمكن لهؤلاء متابعة الحوار عبر مذياع السيارة، أو النزول منها والجلوس في صفوف متباعدة على العشب أمام الشاشة. ويبدي المسؤولون في بلدية المدينة ارتياحاً لهذا النوع من العروض؛ لأنه يعيد الحركة إلى الحياة الاجتماعية والفنية التي دخلت في سبات بسبب الخوف من عدوى «كوفيد- 19».
وفي بلدة كريست تكررت التجربة، قبل أيام، مع نصب شاشة منفوخة بعرض 15 متراً وارتفاع 9 أمتار. وأمام متفرجين يلزمون سياراتهم، تم عرض فيلم «الزوجة الجيدة» للمخرج مارتن بروفوست. وهو فيلم كان قد نزل إلى الصالات الفرنسية في 11 من مارس (آذار) الماضي؛ لكن الجائحة أوقفت عروضه بعد أربعة أيام فحسب، وقضت على آمال منتجيه. ويجري حجز الأماكن وفق تسجيل مسبق عبر الإنترنت. وسمحت البلدية بدخول 120 سيارة من مجموع 200 طلب. ونظراً لنجاح التجربة فقد تقرر تكرارها كل أسبوع.
ليست فرنسا وحيدة في اعتماد سينما السيارات، فمنذ إغلاق النوادي والمقاهي والمراقص وصالات العروض السينمائية والمسرحية بسبب الوباء، تكررت التجربة في عدد من الدول الأوروبية مثل ألمانيا والدنمارك. وهو أسلوب يتيح مساحة من الحرية للزبائن، لا تتوفر في الصالات الضيقة المغلقة والمعتمة.
وهناك على مواقع التواصل قوائم بعناوين هذه العروض، مع تواريخها ومواعيدها وجدول بالأفلام المقررة للعرض. وهناك بين الشباب من استهوته هذه الطريقة بحيث يمكن لها أن تستمر حتى بعد انتهاء فترة العزل، وإعادة افتتاح الصالات للجمهور.