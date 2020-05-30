اعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة، أ خطة في الفتح التدريجي للمسجد النبوي في ظل الإجراءات الاحترازية اعتباراً من يوم الأحد 8 / 10 / 1441هـ، كما أكدت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين أن الفتح سوف يتم بشكل تدريجي، فيما أوضحت وكالة شؤون المسجد النبوي أن فتح المسجد سيكون مقتصرا على التوسعات والساحات فقط دون الحرم القديم مع استمرار تعليق الدخول للروضة الشريفة.
وفي السياق، وضحت وكالة شؤون المسجد النبوي أن فتح الحرم الشريف سيكون مقتصرا على التوسعات والساحات فقط دون الحرم القديم مع استمرار تعليق الدخول للروضة الشريفة ، وسيتم تفويج دخول المصلين للحرم بما لا يزيد عن 40 % من الطاقة الاستيعابية ، ورفع سجاد التوسعات والساحات كاملاً ، وتكون الصلاة على الرخام ، إضافة لتعليق سفر الإفطار في المسجد الشريف وساحاته ، وتشغيل مواقف السيارات بنسبة 50 % ودفع أجرة الوقوف عبر التطبيق الإلكتروني للهواتف الذكية .