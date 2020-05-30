أخبار > المسجد النبوي يعود مفتوحا للصلاة بعد التوقف الاحتياطي صحيا
30/05/2020   8:38 ص

المسجد النبوي يعود مفتوحا للصلاة بعد التوقف الاحتياطي صحيا

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اعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة، أ خطة  في الفتح التدريجي للمسجد النبوي في ظل الإجراءات الاحترازية اعتباراً من يوم الأحد 8 / 10 / 1441هـ، كما أكدت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين أن الفتح سوف يتم بشكل تدريجي، فيما أوضحت وكالة شؤون ⁧‫المسجد النبوي‬⁩ أن فتح المسجد سيكون مقتصرا على التوسعات والساحات فقط دون الحرم القديم مع استمرار تعليق الدخول للروضة الشريفة.

وفي السياق، وضحت وكالة شؤون ⁧‫المسجد النبوي‬⁩ أن فتح الحرم الشريف سيكون مقتصرا على التوسعات والساحات فقط دون الحرم القديم مع استمرار تعليق الدخول للروضة الشريفة ، وسيتم تفويج دخول المصلين للحرم بما لا يزيد عن 40 % من الطاقة الاستيعابية ، ورفع سجاد التوسعات والساحات كاملاً ، وتكون الصلاة على الرخام ، إضافة لتعليق سفر الإفطار في المسجد الشريف وساحاته ، وتشغيل مواقف السيارات بنسبة 50 % ودفع أجرة الوقوف عبر التطبيق الإلكتروني للهواتف الذكية .

المسجد النبوي يعود مفتوحا للصلاة بعد التوقف الاحتياطي صحيا

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