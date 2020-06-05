احتفلت مجلة ترحال مجلة السياحة في المملكة العربية السعودية بإصدار العدد 100 الذي يأتي وسط أجواء من التفاؤل تعم العالم بالعودة إلى الحياة الطبيعية بحذر.
المجلة باتت تعتمد على الصورة بشكل أكبر من السابق في جميع موضوعاتها، وهي في كل عدد تتجول في وجهات سياحية وحضارية داخل المملكة.
وقد جاء غلاف العدد الجديد من أبها البهية حيث أزهار شجرة الجاكرندا البنفسجية التي تزهر هذه الأيام في شوارع وحدائق عروس الجنوب.
كما ترصد المجلة صناعة الفخار في الأحساء. ومن حزم الجلاميد بين عرعر وطريف شمال شرقي المملكة ترصد المجلة بالصورة رحلة ناجحة للثلوج هناك.
ويستعرض العدد قصة فريقٍ من المصورين السعوديين تجولوا في سماء المملكة بأسطول من أربع طائرات على مدى عدة سنوات تمكنوا خلالها من التقاط (36) ألف صورة لمناطق ومواقع لم تكن وصلتها أعين المصورين من قبل.
ومن الوجهات السياحية التي يتناولها العدد الداير أرض الحصون وناطحات السحاب الحجرية والحدائق الخضراء المعلقة في منطقة جازان، والسوق الشعبية في العارضة.
وتقدم المجلة لقطات مصورة وفريدة من مشروع الأمير محمد بن سلمان لترميم المساجد التاريخية، وهذه الصور توثق إنجازات المشروع حتى الآن، كما تقدم سلسلة صور للمساجد التي تم ترميمها حتى الآن والتي تم إنشاء أقدمها قبل نحو (1432) سنة.