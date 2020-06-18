منوعات > وكالة التمكين والضمان الإجتماعي تمكن أكثر من 3000 مستفيد ومستفيدة
18/06/2020   8:32 ص

وكالة التمكين والضمان الإجتماعي تمكن أكثر من 3000 مستفيد ومستفيدة

+ = -
0 163

الرياض: علي القرني

  سعت وكالة التمكين والضمان الاجتماعي من خلال توجيه جهودها خلال فترة الحظر لحث المستفيدين والمستفيدات من الضمان على الاستفادة من هذا الوقت و العمل على تطوير وتنمية مهاراتهم وزيادة ثقتهم بقدراتهم والعمل على صقلها وتنميتها بما يتناسب مع المتغيرات في سوق العمل في الفترة الحالية. وقد تم تمكين أكثر من 3 آلاف مستفيد ومستفيدة  بالربع الثاني من عام 2020  وذلك من خلال إقامة  الفعاليات الافتراضية وتعليمهم وتدريبهم عبر منصات الكترونية وبالتعاون مع جهات داعمة والعمل مع مدربين لديهم الخبرة والكفاءة. تحتوي الدورات على العديد من البرامج التدريبية المتنوعة التي تلبي الاحتياجات الأساسية لسوق العمل، وتقدم دروس في أكثر مجالات مختلفة منها إدارة المشاريع، ومهارات التواصل، والسكرتارية التنفيذية، إضافة إلى دروس خاصة في مهارات الاستعداد الوظيفي وأخرى في مجال تطوير الذات والقدرات. ولقد كانت الأهداف من هذه الفعاليات الافتراضية والبرامج التدريبية إن يستطيع المستفيدين والمستفيدات على الاندماج في سوق العمل، وتحقيق أهداف الرؤية من الاحتياج إلى الإنتاج، وتوجيه المستفيدين والمستفيدات للمسار الصحيح عند بداية مشروعهم الإنتاجي“.

وكالة التمكين والضمان الإجتماعي تمكن أكثر من 3000 مستفيد ومستفيدة

منوعات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alwakad.net/1936752.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *