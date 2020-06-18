الرياض: علي القرني
سعت وكالة التمكين والضمان الاجتماعي من خلال توجيه جهودها خلال فترة الحظر لحث المستفيدين والمستفيدات من الضمان على الاستفادة من هذا الوقت و العمل على تطوير وتنمية مهاراتهم وزيادة ثقتهم بقدراتهم والعمل على صقلها وتنميتها بما يتناسب مع المتغيرات في سوق العمل في الفترة الحالية. وقد تم تمكين أكثر من 3 آلاف مستفيد ومستفيدة بالربع الثاني من عام 2020 وذلك من خلال إقامة الفعاليات الافتراضية وتعليمهم وتدريبهم عبر منصات الكترونية وبالتعاون مع جهات داعمة والعمل مع مدربين لديهم الخبرة والكفاءة. تحتوي الدورات على العديد من البرامج التدريبية المتنوعة التي تلبي الاحتياجات الأساسية لسوق العمل، وتقدم دروس في أكثر مجالات مختلفة منها إدارة المشاريع، ومهارات التواصل، والسكرتارية التنفيذية، إضافة إلى دروس خاصة في مهارات الاستعداد الوظيفي وأخرى في مجال تطوير الذات والقدرات. ولقد كانت الأهداف من هذه الفعاليات الافتراضية والبرامج التدريبية إن يستطيع المستفيدين والمستفيدات على الاندماج في سوق العمل، وتحقيق أهداف الرؤية من الاحتياج إلى الإنتاج، وتوجيه المستفيدين والمستفيدات للمسار الصحيح عند بداية مشروعهم الإنتاجي“.