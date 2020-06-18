فازت طالبة الدكتوراه بـ«جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية» (كاوست)، رباب العميري، وخريجة الدكتوراه، الدكتورة نهى الحارثي، بجائزة «غاوس» العالمية لأفضل منشور بحثي.
ونالت السيدتان السعوديتان مبلغ 5000 يورو لدعم البحث والحصول على فرصة لتكملته، وإجراء التجارب على الحاسوب العملاق «هوك»، الموجود في شتوتغارت الألمانية؛ حيث يحتوي على 5632 كومبيوتراً متصلة ببعضها.
ويعدّ «هوك» من أسرع الحواسب العالمية من شركة «إتش بي آي»، إذ يحتوي على معالج «آي إم دي»، وهرم ذاكرة كبير لمعالجة كثافة بيانات كبيرة بكفاءة وفعالية عالية.
رباب العميري ونهى الحارثي أكدتا أن هذه الجائزة «تعدّ فرصة فريدة من نوعها لنا، وستساعدنا على تكملة البحث الحالي، وإجراء الاختبارات البحثية على أفضل وأسرع الحواسيب العالمية».
وأضافت الفائزتان: «خلال تجاربنا الماضية في هذا البحث، استخدمنا حاسوب (شاهين 2) الذي يُعتَبَر من أهم المصادر المتاحة لنا حالياً في (كاوست)، وكذلك (ازم بارد) الموجود في بريطانيا. لكن (شاهين 2) الآن هو من أسرع الحواسيب، ويكمن في المركز 38 عالمياً، طبقاً لقائمة الـtop500 والمركز الثاني على المستوى العربي».
واستطاعت رباب ونهى، والكلام لهما، من خلال «شاهين 2»: «معالجة واحدة من أهم التحديات في مجال الحوسبة العالية والهندسة الكهربائية»، وتابعتا: «طبقناها على الغواصات البحرية. في هذا البحث جمعنا بين النظريات الرياضية، الهندسة الكهربائية ولوم الحاسوب لتمكين التطبيقات العلمية من معالجة كمية بيانات كبيرة، وعمليات معقدة في أسرع وقت وبدقة عالية، مما يؤدي إلى تقليل الأخطاء الكارثية مثلاً في مجال صناعة الطيارات والغواصات».
ويمنح مركز «غاوس» العالمي المتخصص في أبحاث الحوسبة العالية الأداء، منذ 9 سنوات، جائزة أفضل منشور بحثي سنوياً، وتُقدّم في مؤتمر الحاسوب العملاق الدولي الذي يعقد سنوياً في ألمانيا، ويعدّ من أهم المؤتمرات في مجال الحوسبة العالية الأداء؛ حيث يتم فيه تصنيف الحوسبات العملاقة حسب أدائها، ويتم نشرها في موقع top500.
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