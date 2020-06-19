القاهرة 18 يونيو 2020 (شينخوا) تقدم مجموعة الفنون المسرحية الصينية لياونينغ، ودار الأوبرا المصرية، حفلا موسيقيا عبر شبكة الإنترنت يوم السبت المقبل، احتفالا بالذكرى الـ 64 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر، حسبما أعلن المركز الثقافي الصيني بالقاهرة اليوم (الخميس).
وأوضح المركز الثقافي، في بيان أن فنانين من أوركسترا القاهرة السيمفوني وأوركسترا لياونينغ السيمفوني سيشاركون في العزف عن بعد عبر شبكة الإنترنت، وتقديم مجموعة من المؤلفات الموسيقية الصينية مثل زهرة الياسمين، وافتتاحية اغمونت، والنهر الأصفر، وافتتاحية سلاح الفرسان، إلى جانب الأغنية المصرية “فيها حاجة حلوة”.
ومن المقرر أن يتم بث الحفل مساء السبت القادم على قناة وزارة الثقافة المصرية بموقع (يوتيوب)، بالتزامن مع مختلف منصات البث الحي ووسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية في الصين، حسب بيان لوزارة الثقافة المصرية.
واعتبرت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، أن الحفل يأتي في إطار “لقاء الحضارات وحوار الثقافات”، مؤكدة أن “الحفل يعد لقاء بين أعظم حضارتين في تاريخ الإنسانية”.
بدوره، قال رئيس دار الأوبر المصرية مجدي صابر، إن الحفل هو الأول للأوبرا المصرية عن بعد، مشيدا بالتعاون الفني الضخم بين مصر والصين خلال السنوات الماضية من خلال تبادل الفرق الفنية.