أخبار > السعودية تؤكد أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمنها
21/06/2020   7:58 ص

السعودية تؤكد أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمنها

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قالت وزارة الخارجية السعودية، إنه إلحاقاً لبيان تأييد حكومة المملكة لمبادرة «إعلان القاهرة» بشأن ليبيا، التي جرى الإعلان عنها، في السادس من يونيو (حزيران) الجاري، والتي سعت إلى حل سياسي للأزمة الليبية ووقف إطلاق النار وحقن الدماء، والمحافظة على وحدة الأراضي الليبية، بما تقتضيه المصلحة الوطنية في ليبيا، فإنها تؤكد أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن السعودية والأمة العربية بأكملها.
وأضافت أن السعودية تقف إلى جانب مصر في حقها في الدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والميليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة، معربة عن تأييد المملكة لما أبداه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه من حق مصر حماية حدودها الغربية من الإرهاب.
ودعت السعودية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والاستجابة لدعوات ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوصل إلى حل شامل يؤكد سلامة وأمن الأراضي الليبية، واستعادة المؤسسات والقضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرفة، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية التي تغذي الإرهاب بالمنطقة.

السعودية تؤكد أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمنها

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