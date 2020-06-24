ثقافة وفنون > 24 قطعة أثرية جوار مقبرة المعلاة بمكة المكرمة
24/06/2020   9:59 ص

24 قطعة أثرية جوار مقبرة المعلاة بمكة المكرمة

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شفت أمانة العاصمة المقدسة عن تسليم 24 قطعة أثرية لوزارة السياحة عثر عليها في أثناء قيام مقاول مشروع مواقف السيارات الذكية بالحفر جوار مقبرة المعلاة بمكة المكرمة, وسلمت لجهة الاختصاص بحضور معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص و أمين عام مجلس التنمية السياحية بالعاصمة المقدسة الدكتور هشام بن محمد مدني.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد بن عبدالله سمرقندي بأن الآثار التي عثر عليها اشتملت على نقوش محفورة وشواهد أثرية قديمة مكتوبة بالخطوط العربية يعود تاريخ أحدها إلى عام ٦٥٥هـ.

24 قطعة أثرية جوار مقبرة المعلاة بمكة المكرمة

ثقافة وفنون
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