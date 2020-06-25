بكين 24 يونيو 2020 (شينخوا) قالت الجمعية الإسلامية الصينية اليوم (الأربعاء)، إن المسلمين الصينيين لن يذهبوا إلى المملكة العربية السعودية للحج هذا العام بسبب تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).
ووفقًا لمنشور للجمعية، فإنه على الرغم من الإنجازات التي حققتها الصين في مكافحة المرض، إلا أنه لا يزال ينتشر في جميع أنحاء العالم ولم يخضع للسيطرة بشكل فعال، ولا يزال وضع المرض خطيرا، الأمر الذي أفضى إلى اتخاذ هذا القرار.
وأعلنت المملكة العربية السعودية يوم الاثنين أنه لن يُسمح إلا لعدد محدود داخل المملكة بأداء مناسك الحج في البلاد هذا العام بسبب مخاوف تفشي المرض