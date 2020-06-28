عاود صحيفة (الإمارات اليوم) إصدار نسختها الورقية، بعد غدٍ الأحد 28 يونيو 2020م، بعد أسابيع من توقفها، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وذلك تزامناً مع انتهاء برنامج التعقيم الوطني في مختلف أرجاء دولة الإمارات، والسماح بحرية الخروج والعودة لكل أفراد المجتمع طوال اليوم دون تقييد.
وستكون الصحيفة الورقية متاحة للمشتركين والقراء من الأحد إلى الخميس، في حين تستمر المنصات الرقمية بالعمل كالمعتاد على مدار الأسبوع، من خلال الموقع الإلكتروني، وحسابات الصحيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وراعت الصحيفة التي ستصل القارئ مغلّفة، الاشتراطات الصحية اللازمة لتوفير أقصى حماية للقراء، عبر إجراءات تضمن عدم لمسها، خلال مراحل الطباعة والتوزيع، إلّا من قبل القراء.