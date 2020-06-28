واشنطن (رويترز) – ألقى صندوق النقد الدولي طوق نجاة إلى مصر يوم الجمعة، إذ قال إن مجلسه التنفيذي وافق على اتفاق استعداد ائتماني جديد بقيمة 5.2 مليار دولار مدته 12 شهرا يهدف إلى مساعدة البلد على التأقلم مع تبعات جائحة فيروس كورونا وتعويض نقص في الميزانية وميزان المدفوعات.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن البرنامج ”سيساعد أيضا السلطات على الحفاظ على الإنجازات التي حققتها على مدار السنوات الأربع الماضية ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة ودفع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الهامة قدما“.