الرياض 27 يونيو 2020 (شينخوا) أعلن وزير التعليم السعودي الدكتور حمد آل شيخ اليوم (السبت) عن خطط لبناء أنظمة تعليمية قوية ومرنة لضمان الوصول للتعليم الجيد خلال الأزمات.
ودعا إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية للتعلّم الإلكتروني، وأساليب التعليم الرقمية لتصميم المناهج ، كذلك توفير منصات تعليمية متزامنة، وغير متزامنة مع الأخذ بالاعتبار قدرة وإمكانية الطلاب على الوصول للإنترنت والأجهزة.
وأوضح حمد آل شيخ – خلال رئاسته الاجتماع الاستثنائي الافتراضي لوزراء التعليم في دول العشرين الذي تستضيفه المملكة برئاستها لمجموعة دول العشرين- اضطرار العالم لاتخاذ إجراءات احترازية للتعامل مع انتشار مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأكد بأن هذا الاجتماع يأتي ليس فقط بدافع الضرورة، بل هو أيضاً للأمل، وذلك لتسليط الضوء على ما تم تحقيقه والتعاون للمضي قدمًا كمجتمع دولي يكرس جهوده لدعم أنظمة التعليم في جميع أنحاء العالم.
وناقش الاجتماع الالتزام الجماعي كوزراء للتعليم، للتخفيف من التأثير غير المسبوق الذي تسبب به المرض على أنظمة التعليم، إلى جانب تبادل الخبرات.
واستعرض الوزير التجربة السعودية للتعلم عن بعد إذ تم تطبيق حلول وآليات التعليم عن بُعد لجميع الطلاب والطالبات بالمملكة من خلال بوابة التعليم الوطنية التفاعلية التي سجلت أكثر من 53 مليون زيارة.
ولفت الوزير إلى أنه لضمان دعم الوصول العادل للجميع تم تنفيذ إجراءات لسد الفجوة الرقمية في المجتمعات المحلية، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودية لتوفير 100 ألف بطاقة “شريحة الكترونية”، و30 ألف جهاز لوحي للطلاب، كما قدمت شركات الاتصالات أيضًا حزمة بيانات إنترنت مجانية للمنصات التعليمية المعتمدة.
وأكد وزراء التعليم في دول العشرين على أهمية المرحلة التي يعيشها العالم اليوم، وتبني تجارب بديلة أُجبر الجميع في ظل الظروف الراهنة على الأخذ بها؛ لضمان سلامة الطلبة والحفاظ على صحتهم، معربين عن سعيهم للتكامل في جميع المكونات التي من شأنها أن تسهم في تطوير العملية التعليمية في دول المجموعة، وتحقق المأمول نحو تعليم مستمر ومتطور ومشارك في التنمية والاقتصاد.
وناقش المشاركون العديد من المحاور التي أكدت على مواصلة الجهود في دعم أنظمة التعليم العالمية، وتفعيل منظومة التعليم عن بُعد، ودعم البنية التحتية لاستمرار العملية التعليمية مستقبلاً، إضافة إلى تزويد الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين بالدعم النفسي والاجتماعي، وتوفير الدعم المالي للتعليم في المناطق التي تحتاج إلى تكثيف الجهود لتقديم الخدمات التعليمية لها.
وتكثف مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية عقد اجتماعات دورية للتطرق لمجالات عديدة لتخفيف تبعات انتشار مرض فيروس كورونا الجديد. وكان قادة دول المجموعة قد عقدوا قمة استثنائية افتراضية عبر الفيديو برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في 26 مارس الماضي لمناقشة سبل تنسيق الجهود العالمية لمكافحة المرض والحد من تأثيره الإنساني والاقتصادي.