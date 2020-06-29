بيروت (رويترز) – أذاعت وسائل الإعلام اللبنانية مقابلات مع السفيرة الأمريكية دوروثي شيا يوم الأحد متجاهلة حكما قضائيا بوقف أي وسيلة إعلامية تجري مقابلة معها لمدة عام وذلك بسبب تصريحات انتقدت فيها حزب الله.
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