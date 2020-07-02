(رويترز) – في خطوة غير مألوفة إلى حد كبير استدعى الفاتيكان كل من سفير الولايات المتحدة وإسرائيل للتعبير عن مخاوف الكرسي الرسولي بشأن تحركات إسرائيل لبسط سيادتها على مستوطنات يهودية وغور الأردن في الضفة الغربية.
وقال بيان للفاتيكان يوم الأربعاء إن اجتماعات جرت يوم الثلاثاء بين الكاردينال بيترو بارولين وزير خارجية الفاتيكان والسفيرة الأمريكية كاليستا جينجريتش والسفير الإسرائيلي أورين ديفيد.
وقال مصدر دبلوماسي رفيع لرويترز إن بارولين التقى مع كل من السفيرين على حدة وهي تفصيلة لم تكن واضحة ببيان الفاتيكان.
وجاء في البيان أن بارولين وهو أكبر دبلوماسي بالفاتيكان أبدى ”قلق الكرسي الرسولي بشأن تصرفات محتملة احادية الجانب قد تهدد المسعى نحو السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك الوضع الحساس في الشرق الأوسط“.
وفي مايو أيار قرر القادة الإسرائيليون أن تبدأ مشاورات الحكومة والبرلمان بشأن بسط السيادة الإسرائيلية على مستوطنات يهودية وغور الأردن في الضفة الغربية، بالتنسيق مع واشنطن، في الأول من يوليو تموز.
لكن مع عدم التوصل لاتفاق مع واشنطن حتى الآن حول تطبيق الخطوة وفق مقترح للسلام أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير كانون الثاني وعدم انتهاء المحادثات بعد مع البيت الأبيض لم يتحدد موعد لجلسة الحكومة في يوم الأربعاء.
وأكد بيان الفاتيكان على الموقف الداعم لحل الدولتين قائلا ”إسرائيل ودولة فلسطين لهما الحق في الوجود والعيش بسلام وأمن، وفق حدود معترف بها دوليا“.
وناشد الفاتيكان الإسرائيليين والفلسطينيين بذل كل جهد ممكن لاستئناف المفاوضات المباشرة على أساس القرارات الصادرة من الأمم المتحدة.
ويريد الفلسطينيون الضفة الغربية لإقامة دولة عليها في المستقبل. وفي بادرة على الوحدة الفلسطينية شارك نحو 3000 شخص في قطاع غزة، بينهم أعضاء في حركة فتح، ومنافستها حماس المسيطرة على القطاع في احتجاج على الضم.