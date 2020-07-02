واشنطن (رويترز) – حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تركيا يوم الأربعاء على السماح بأن تظل كاتدرائية آيا صوفيا البيزنطية السابقة في اسطنبول متحفا، وذلك قبل يوم من حكم محكمة قد يمهد الطريق أمام طلبات بتحويلها إلى مسجد مرة أخرى.
وتعد آيا صوفيا، أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، إحدى أكثر المعالم الأثرية شعبية في تركيا.
وتم الانتهاء من بنائها في عام 537 بتقنيات بناء مستقبلية في ما كان يعرف آنذاك بالقسطنطينية، وكانت الكاتدرائية الرئيسية في العالم المسيحي، والأكبر في العالم، لمدة 900 عام قبل أن تصبح مسجدا عثمانيا في عام 1453.
وتم تحويل المسجد إلى متحف في عام 1934 في عهد المؤسس العلماني للجمهورية التركية الحديثة كمال أتاتورك، لكن القضية المعروضة على المحكمة تطعن في شرعية هذه الخطوة. واقترح الرئيس رجب طيب أردوغان تحويل آيا صوفيا إلى مسجد مرة أخرى.
وفي بيان، أشاد بومبيو بالحكومة التركية للحفاظ على المبنى ”بطريقة رائعة“ كمتحف ، لكنه قال إن تغيير وضعه سيقلل من إرثه.
وقال ”نحث حكومة تركيا على مواصلة الحفاظ على آيا صوفيا كمتحف.. كنموذج لالتزامها باحترام العقائد والتاريخ المتنوع الذي أضاف لجمهورية تركيا وضمان أن يظل (المبنى) مفتوحا للجميع“.
وسارع نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم نعمان قورتولموش بالرد قائلا إن القضية مسألة سيادة وطنية.
وأضاف ”سلطة اتخاذ القرار الوحيدة بشأن وضع آيا صوفيا … تخص تركيا. لسنا بحاجة إلى أي نصيحة أو توصية من أحد بشأن شؤوننا الخاصة“.