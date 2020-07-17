الرياض 16 يوليو 2020 (شينخوا) عشية الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الصين والمملكة العربية السعودية، سلط مسؤولون وخبراء من البلدين الضوء على العلاقات الثنائية الراسخة خلال ندوة افتراضية.
وجرى تنظيم الندوة يوم أمس الأربعاء من قبل مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية ومركز البحوث والتواصل المعرفي.
واستعرض كل من السفير المعني بشؤون منتدى التعاون العربي- الصيني بوزارة الخارجية الصينية لي تشنغ وين، والسفير السعودي في الصين تركي بن محمد الماضي، العلاقات ما بين البلدين التي تمتد إلى ثلاثة عقود ومستقبل العلاقات الثنائية.
وأعرب السفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ عن امتنانه واحترامه لجميع من ساهموا في دعم الصداقة الصينية السعودية.
وأكد السفير تشن ثقته في استمرار تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتي تتميز بدعم المصالح والرؤية المشتركة.
من جهته، أكد رئيس لجنة الخبراء بمركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية تشو وي ليه الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الصينية السعودية على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون وتبادل المنفعة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض.
كما سلط الضوء على التعاون بين البلدين في مكافحة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).
وقال رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي يحيى جنيد، إن العلاقات السعودية الصينية شهدت إنجازات كبيرة في المجالين السياسي والاقتصادي وتوسعت الآن لتشمل القطاع الثقافي مع قرار إدخال اللغة الصينية في المناهج السعودية، لينتقل التعاون الثقافي الثنائي إلى مستوى أعلى.
وأوضح عضو مجلس الأعمال السعودي الصيني ماجد العتيبة، أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين شهد نموا كبيرا على مر السنين، مما أدى إلى نجاح مذهل في التجارة الثنائية.