كين 30 أغسطس 2020 (شينخوا)
عقدت الدورة الأولى للمنتدى الأكاديمي للطلبة الصينيين المتخصصين في اللغة العربية يوم الجمعة عبر الإنترنت.
يذكر أن المنتدى الذي يحمل عنوان “التعاون الصيني-العربي في مكافحة الوباء: الصداقة التقليدية والشراكة الاستراتيجية” تم تنظيمه من قبل جامعة صون يات صن في مقاطعة قوانغدونغ بجنوبي الصين، بهدف تعزيز روح التضامن بين الصين والدول العربية لمكافحة وباء كوفيد-19 ومفهوم بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.
وشارك في فعاليات المنتدى، 44 طالبا من جامعة بكين وجامعة صن يات صن وجامعة الدراسات الأجنبية ببكين وجامعة الدراسات الدولية بشانغهاي وجامعة اللغات والثقافة ببكين وجامعة الأعمال والاقتصاد الدولية وجامعة الدراسات الدولية ببكين وغيرها، حيث أعربوا عن دعمهم للتضامن بين الصين والدول العربية في مكافحة الوباء، ليكونوا رسل صداقة بين الجانبين.