القاھرة (رویترز) – طرحت الھیئة المصریة العامة للسلع التموینیة مناقصة یوم الأربعاء لشراء كمیة غیر محددة من القمح من .الموردین العالمیین للشحن بین الخامس والخامس عشر من نوفمبر تشرین الثاني
وقال أحمد یوسف نائب رئیس الھیئة إنھ یمكن تورید شحنات القمح اللین و/أو قمح الطحین من الولایات المتحدة وكندا وأسترالیا.وفرنسا وألمانیا وبولندا والأرجنتین وروسیا وقازاخستان وأوكرانیا ورومانیا وبلغاریا والمجر وباراجواي وصربیا
تطلب الھیئة تسلم العروض بحلول ظھر الخمیس (الساعة 1000 بتوقیت جرینتش) وتعلن النتائج بعد الثالثة والنصف عصرا.(1330 بتوقیت جرینتش). وقالت الھیئة إنھا ستدفع ثمن الحبوب بخطابات ائتمان تضمن السداد خلال 180 یوما
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