كين 11 سبتمبر 2020 (شينخوا) احتفالا بعيد صاحب أنبل رسالة في المجتمع، والذي صادف العاشر من سبتمبر، كرّم اتحاد طلاب اليمن في الصين ممثلا ببعض لجانه الطلابية في مدن مختلفة وعدداً من مكاتب الطلبة الأجانب وعدداً من كبار الأساتذة في بعض الجامعات.
وحضرت اللجان الطلابية في كل من مدن تشانغشا و داليان و شينينغ و لانتشو و تشينغداو وغيرها هذه الفعالية التي تهدف لرد شيء يسير مما يقدمه المعلم للاجيال، وكذلك خلق علاقة متينة ووطيدة بين مكاتب الطلبة الأجانب والطلاب اليمنيين في الجامعات المختلفة.
من جهة أخرى عبر مكاتب الطلبة الأجانب عن شكرهم للطلبة اليمنيين والثناء عليهم لما يقدموه من احترام لمعلميهم وجامعاتهم وكذا تفوقهم الدائم أثناء فترة دراستهم .
يأتي هذا التكريم في يوم المعلم امتدادا لأنشطة الاتحاد والتي تشمل كافة الجوانب وبمختلف الوسائل والطرق المتاحة