كونا
منح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى، للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في مراسم أُقيمت في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، أمس.
وقال الشيخ علي جراح الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، إن هذا التكريم من الرئيس الأميركي ترمب يأتي اعترافاً بالجهود العظيمة والدؤوبة والدور الكبير الذي يقوده أمير الكويت في المنطقة والعالم وتتويجاً لعلاقات الشراكة التاريخية والمتميزة بين الكويت والولايات المتحدة التي امتدت على مدى عقود، وتزامناً مع قرب حلول الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
ومثّل أمير الكويت في مراسم تسلم وسام الاستحقاق الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث تسلم الوسام من الرئيس الأميركي.
ويعد وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى من أرفع الأوسمة العسكرية التي قلّما يمنحها الرئيس الأميركي لقادة الدول الحليفة خلال فترات تاريخية بحيث حصل عليه أحد عشر رئيس دولة فقط وتم منح آخر وسام في عام 1991.
ويتلقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح العلاج بالولايات المتحدة، وأفاد الديوان الأميري بـ«أن الوضع الصحي لأمير البلاد مطمئن».