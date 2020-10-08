أظهرت نتائج استطلاع حديث، أن الشباب العرب في 17 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعتبرون السعودية القوة الأكثر تأثيراً في المنطقة، حيث حلّت في صدارة الدول العربية خلال السنوات الخمس الماضية.
ويرى أكثر من ثلث الشباب العرب في الاستطلاع 39 في المائة، أن السعودية تفوقت على باقي الدول العربية من حيث تأثيرها الإقليمي، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بنسبة 34 في المائة، وثمة نسبة كبيرة من الشباب العرب بنسبة 78 في المائة، يعتبرون المملكة حليفاً لبلادهم؛ مما يدل على تحسن واضح في هذا الجانب خلال السنوات الخمس الماضية بالمقارنة مع 70 في المائة في عام 2016.
وشمل استطلاع «أصداء بي سي دبليو» السنوي الثاني عشر لرأي الشباب العرب ما يقارب 4 آلاف شاب وشابة، تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً من 17 دولة عربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع توزع العينة بين الجنسين بنسبة 50 في المائة.
وقال سونيل جون، رئيس شركة «بي سي دبليو الشرق الأوسط»، ومؤسس «أصداء بي سي دبليو»، «شهدت السنوات الخمس الماضية تغييرات ملحوظة في النسيج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للسعودية، وشكّل إطلاق (رؤية 2030) في عام 2016 بداية عهد جديد من التغيير عبر التركيز على سياسة التنويع الاقتصادي، وتنشيط القطاع السياحي، والشروع بتنفيذ الكثير من المشاريع الضخمة – كل ذلك بهدف تحقيق نقلة نوعية في القطاع الاقتصادي، ومن الواضح أن هذه الجهود قد لعبت – برأي الشباب العرب – دوراً محورياً في ترسيخ مكانة المملكة كقوة متنامية النفوذ، بحسب نتائج الاستطلاع التي أوضحت، أن المملكة كان لها التأثير الأكبر على العالم العربي خلال السنوات الخمس الماضية».
وأظهر الاستطلاع، أن 9 من بين كل 10 شباب سعوديين (87 في المائة) يتسوقون عبر الإنترنت، فنسبة 39 في المائة منهم يقومون بذلك مرة واحدة على الأقل شهرياً. وهو ما يعكس نمواً مذهلاً بالمقارنة مع النسبة المسجلة في عام 2018 والتي بلغت 58 في المائة.
وأظهر الاستطلاع، أن نصف المواطنين الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذين يبلغ عددهم 200 مليون شاب وشابة، يفكرون في مغادرة بلدانهم لإحباطهم من تردي الأوضاع الاقتصادية واستشراء الفساد الحكومي في بلدانهم. وبحسب نتائج الاستطلاع أيضاً، فإن تفشي «كوفيد – 19» عزز هذه الرغبة في المغادرة مع إبداء ثلث الشباب العرب ميلاً أكثر إلى الهجرة بفعل تداعيات الجائحة.
وقال 42 في المائة من الشباب العرب، إنهم يفكرون في الهجرة إلى بلد آخر. وكانت تلك الرغبة في المغادرة أكثر انتشاراً بنسبة 63 في المائة بين شباب دول شرق المتوسط في لبنان، والعراق، وفلسطين، والأردن، وسوريا، واليمن. وفي المقابل، كان الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي أقل ميلاً بنسبة إلى التفكير في المغادرة. وتتمثل الدوافع الرئيسية لهذه الرغبة في الأسباب الاقتصادية والفساد، كما تعتبر فرص التعليم والتجارب الجديدة والأمن والأمان من الأسباب المهمة لذلك أيضاً.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي «اتخذت حكومات المنطقة إجراءات لدعم شبكات أمان اجتماعية ملائمة من شأنها حماية الأسر والمحتاجين، وتوفير إعفاءات ضريبية مؤقتة ومخصصة وإعانات وتحويلات لصالح الشركات للصمود أثناء محاولة السيطرة على الوباء».
وأضاف «كما تم اتخاذ تدابير إضافية تركز على تطوير برامج محددة تُعنى بالمحافظة على شبكات التوظيف، وتوفير التدريب اللازم لتسهيل العمل عن بعد، ودعم عملية إعادة توزيع الموارد البشرية، وتكثيف دعم الشركات الصغيرة والناشئة – والتي تعتبر جهة التوظيف الرئيسية للشباب. دعونا نعمل معاً على بناء اقتصادات أقوى بمعدل ازدهار أعلى. ورغم ثقل أعباء الجائحة عليهم، يحمل الشباب بين يديهم مفتاح الانتعاش الاقتصادي والازدهار المتنامي لنا جميعاً. فهم مكمن قوة المنطقة، وسيقود تحقيق آمالهم وتطلعاتهم بلا شك إلى إرساء دعائم مستقبل أفضل».
إلى ذلك، قال الشباب العرب، إن الإمارات تعد البلد المفضل بالنسبة لهم، حيث ترسخ هذه النتيجة مكانة الإمارات بين أوساط الشباب العرب بصفتها واحدة من أفضل الأماكن للعيش، ونموذجاً يحتذى به لبقية دول العالم العربي.
واختار نحو نصف الشباب العرب، بنسبة 46 في المائة، الإمارات بلداً مفضلاً؛ في حين جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بنسبة 33 في المائة، كما احتلت الإمارات المرتبة الأولى بنسبة 52 في المائة لدى سؤال الشباب العرب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن الدولة التي يريدون لبلدانهم أن تقتدي بها. بينما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية (30 في المائة)، وتلتها ألمانيا (23 في المائة)، وكندا (21 في المائة)، واليابان (20 في المائة).
في حين يؤكد الغالبية العظمى من الشباب العرب بنسبة 89 في المائة، أن الإمارات أفضل حليف لبلادهم؛ بالإضافة إلى كونها من أهم 3 قوى صاعدة نجحت في ترك البصمة الأكبر في العالم العربي، إلى جانب السعودية والولايات المتحدة الأميركية.
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