دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، اليوم السبت، حملة “لنجعلها خضراء”، بهدف الوصول إلى 10 ملايين شجرة خلال فترة الحملة (10 أكتوبر – 30 ابريل) للمساهمة في تنمية الغطاء النباتي التي تعد إحدى مبادرات الوزارة لمكافحة التصحر في مناطق المملكة.
وقال الفضلي في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر”: سعدت اليوم بتدشين حملة لنجعلها خضراء بالتعاون مع شركائنا في القطاع العام والخاص لتقليل آثار التصحر وتنمية الموائل الطبيعية وتحسين جودة الحياة. ونعمل مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لاستعادة غطائنا النباتي بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030″.
وأوضحت “البيئة”، أن الحملة التي أطلقتها بالتعاون مع مشاركة القطاع العام والخاص تستهدف تشجير عدد من المتنزهات الوطنية، ونثر البذور في عدد من المناطق، وتشجير غابات بمنطقتي نجران والباحة، إضافة إلى مشروع تشجير أشجار المانغروف في منطقتي مكة المكرمة وجازان، وزراعة السبخات في عدد من المواقع، كما أنها تستهدف من هذه الحملة زراعة الأشجار والشجيرات المهددة بالانقراض، التي تعرضت للرعي الجائر والاحتطاب والاقتلاع فضلاً عن التوسع العمراني الذي طال مواقعها الطبيعية، وهو ما أدى إلى تناقص أعدادها بشكل حاد، مشيرة إلى أنها وفرت الأعداد الكافية من شتلات الروثة والغضا والأرطى والرغل والأراك والمرخ المهددة بالانقراض لزراعتها، حيث تم إكثارها بنجاح من خلال مشروع إنتاج الشتلات الذي تنفذه الوزارة في العديد من مناطق المملكة.
وأشارت إلى أنها وزارة “البيئة” وقعت عدداً من مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات حكومية لزراعة ملايين من الشجر في المناطق المختلفة، لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.