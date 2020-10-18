أعلن الكرملين، أمس، أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثات هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ركزا خلالها على دفع التعاون الثنائي في ملف الطاقة وفي إطار الجهود المشتركة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا».
وهذا ثاني اتصال هاتفي يجريه بوتين مع ولي العهد السعودي خلال الأسبوع الأخير، ما عكس وفقاً لوكالة «نوفوستي» الحكومية الروسية، درجة الاهتمام الذي يوليه الطرفان لتنشيط الاتصالات وتنسيق المواقف في الملفات المختلفة.
وذكر بيان الكرملين أن المحادثات «شكلت استمراراً للحوار الذي أجراه الطرفان الثلاثاء»، وأشار إلى أن بوتين وبن سلمان «تبادلا الآراء بشكل مفصل حول تطبيق الاتفاقات الموقعة في إطار (أوبك بلس)، بما يخدم مصالح دعم الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية»، فضلاً عن التطرق إلى ملفات التعاون الثنائي في المجالات المختلفة. وأضاف الكرملين أن البحث تطرق خلال المكالمة الهاتفية إلى «آفاق التعاون في مكافحة انتشار فيروس كورونا، وخاصة في شأن فرص استخدام اللقاح الروسي المضاد للوباء في السعودية». ولفتت الرئاسة الروسية إلى أن بوتين والأمير محمد اتفقا على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات.