الأحساء: علي القرني – الوكاد
قام مجلس بلدي الأحساء بتكريم الفرق التطوعية والمتطوعين المشاركين في حملة “الأحساء تغرس ٢٠٢٠ ” والتي امتدت خلال الفترة من ٢٣ سبتمبر إلى ٥ أكتوبر الجاري.
وتم خلال الحملة زراعة ١٠ آلاف شتلة أمام ٢٠٠٠ منزل للمواطنين، حيث شارك في هذه الحملة ما يقارب ٧٠٠ متطوع و ٤٧ فريقا تطوعيا، وقد حصلت هذه الحملة على دعم و مساندة عدة جهات حكومية و شركات و مؤسسات خاصة. ومن ضمن الفرق التي شاركت في هذه الحملة فريق عطاء بلا حدود الذي أسسه ويشرف عليه عضو المجلس البلدي الدكتور صالح محمد التركي.
الجدير بالذكر أن المبادرة التي حملت شعار” الأحساء تغرس 2020 ” قد دشنها رئيس المجلس البلدي بالأحساءد.أحمد البوعلي، بحضور نائب رئيس المجلس البلدي يوسف الحجي ورئيس لجنة الشراكة المجتمعية محمد العتيبي ، المشرف على المبادرة العميد الركن عبدالجليل النصير ، وعدد من أعضاء المجلس البلدي ، والمنسق العام الناشط علي الحداد ، ومدير المعهد الصناعي الثالث بالأحساء م.عبدالرحمن الذكرالله ، وبعض قادة الفرق التطوعية .