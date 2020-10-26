تعتزم إمارة دبي اعتماد تقنية التعرف على الوجوه في وسائل النقل العامة لأسباب “أمنية”، بحسب ما أعلن مسؤولون لوكالة فرانس برس هذا الأسبوع قبل عام على انطلاق معرض إكسبو الدولي في الإمارة.
ويُستخدم نظام التعرف على الوجه في المطارات والهواتف الذكية، وتتيح هذه التقنية التعرف على الأشخاص عبر تسجيل ملامح الوجه والتقاطها.
وأكد العميد عبيد الحثبور مدير إدارة أمن المواصلات لوكالة فرانس برس أن هذه المنظومة “أثبتت فاعليتها من ناحية التعرف على الأشخاص المشبوهين أو المطلوبين”.
وبفضل اقتصادها الأكثر تنوّعا في الخليج والشرق الأوسط، وبنيتها التحتية الحديثة، أصبحت دبي في السنوات الأخيرة محطّة مهمة للنقل الجوي ومركزا ماليا ووجهة سياحية ومدينة تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بشكل كبير.