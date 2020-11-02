واس” وقع الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري، ورئيس مجموعة فقيه عبدالرحمن فقيه , حيث تضم المذكرة الأولى إنشاء مشروع يضم منتجعا وفندقا عالميا من فئة الخمسة نجوم ، ومطاعم عالمية ، ومناطق ترفيهية ، على أرض تتجاوز مساحتها الإجمالية 165,000 متر مربع في منطقة الهدا.
كما شملت المذكرة الأخرى مشروعا في جدة، يهدف لتطوير جزيرة النورس على الكورنيش، لتكون واجهة سياحية على البحر تتضمن مرافق ترفيهية وممشى عاما للزوار ومطاعم ومسارح فنية وشواطئ ونادي لليخوت ومرسى بحري.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق أن الطائف تعد من أهمّ الوجهات السياحية في المملكة، نظراً لموقعها وطبيعتها وتميّز أجوائها ، ويهدف الصندوق لتطوير مشاريع سياحية مختلفة بمواصفات عالية تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة التي تهدف إلى جذب 100 مليون زائر بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع عدد الوظائف إلى مليون وخمسمائة ألف وظيفة وزيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي من 3% إلى 10%، كما أن مشروع مدينة جدة سيسهم في زيادة عدد الأنشطة السياحية والترفيهية الراقية والمتنوعة بما يخدم زوّار جدة.
من جهته بين رئيس مجلس إدارة مجموعة فقيه أن قطاع السياحة يمثل فرصة استثمارية كبيرة للمستثمرين بهدف توفير الخدمات اللائقة للمواطنين والسياح وتنافس أكبر الوجهات السياحية في العالم وتضع المملكة في المكان الذي يليق بها على خارطة السياحة العالمية.
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