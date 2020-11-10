بكين 9 نوفمبر 2020 (شينخوا)
قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم (الاثنين)، إن التعاون في مجال اللقاحات بات من أبرز مجالات التعاون بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي في مكافحة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).
أدلى وانغ بهذه التصريحات خلال حضوره الاجتماع الوزاري بين الصين ومجلس التعاون الخليجي عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مضيفا أن أول تجارب سريرية في المرحلة الثالثة على مستوى العالم للقاح (كوفيد-19)، التي تجريها الصين مع الإمارات والبحرين، تتقدم بثبات وفعالية مع تطعيم 44 ألف شخص.
وقال وانغ إن الصين تولي أهمية كبيرة وترغب في الاستجابة بفعالية لحاجات سكان المنطقة من اللقاحات، وتتخذ إجراءات ملموسة من أجل تعزيز بناء مجتمع صحة للبشرية بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وشدد وانغ على أنه يتعين على الصين ودول مجلس التعاون الخليجي التمسك بالتعددية، كما أضاف أن الصين ستواصل دعم دول مجلس التعاون الخليجي للحفاظ على أمنها السياسي واستقرارها الاجتماعي، واتباع مسار التنمية المستقلة.
وقال إنه يجدر بالدول المعنية إعادة البناء الاقتصادي في مرحلة ما بعد تفشي الجائحة في ظل فرضية الوقاية الفعالة من المرض والسيطرة عليه، واستئناف المفاوضات حول منطقة التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي وتعزيز التعاون في أمن البيانات وتعزيز البناء المشترك لمشروعات الحزام والطريق الهامة وتكثيف التبادلات الشعبية.
ووفقا لوزراء دول مجلس التعاون الخليجي، أضحت الصين أكبر مصدر ومستورد لبلدانهم.
وفي إشارة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تلتزم جدية بسياسة “صين واحدة” وترغب في العمل مع الصين للمشاركة في بناء الحزام والطريق بكفاءة عالية، أعرب الوزراء عن تقديرهم لدور الصين الفعال والبناء حيال القضايا الإقليمية، واستعدادها لمساندة الأطراف المعنية لإنهاء النزاعات من خلال الحوار.