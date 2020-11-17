ابتكر فريق من الباحثين في جامعة ساسكاتشوان الكندية منظومة للذكاء الصناعي يمكنها أن تجعل التطبيقات الإلكترونية الشهيرة مثل أمازون وبرامج المساعدة الافتراضية الخاصة في محرك غوغل أكثر كفاءة وأقل استهلاكاً للطاقة. حسب وكالة الأنباء الألمانيّة.
ويقول الباحثون إنّ الخدمات «الذكية» مثل تقنية التعرف على الوجوه والتنبؤ بالطقس وترجمة اللغات والمساعدة الافتراضية، كلّها تعتمد على تقنية للذكاء الصناعي تُعرف باسم «التعلم العميق» من أجل التنبؤ بأنماط الاستخدام الخاصة بكل مستخدم.
ولكنّ هذه التطبيقات تتطلب مساحة تخزين ضخمة سواء على الأجهزة الإلكترونية ذاتها أو على أجهزة خوادم خارجية على الإنترنت، وهو ما يؤدي أيضاً إلى استنفاد طاقة الأجهزة الشخصية، ويعرّض خصوصية المستخدم للخطر. ونقل الموقع الإلكتروني «فيز دوت أورغ» المتخصص في التكنولوجيا، عن الباحث هاو تشانغ خبير الهندسة الكهربائية والحاسبات في الجامعة قوله إن «الطريقة التي توصلنا إليها تسمح بتفكيك العمليات الحوسبية الخاصة بتقنيات الذكاء الصناعي إلى – أجزاء صغيرة -، وهذا يساعد التطبيقات الذكية على تنفيذها على الهواتف نفسها بدلاً من الاعتماد على خوادم خارجية، وهو ما يقلّل من استهلاك الطاقة». مؤكّداً أنّ «التقنية الجديدة ربما تفتح الباب على مصراعيه أمام ابتكار أساليب مختلفة لتصميم التطبيقات وأنظمة التشغيل الخاصة بالأجهزة الرقمية مثل الكومبيوترات اللوحية والهواتف وغيرها».
نقلا عن الشرق الاوسط