وقعت جامعة الملك عبدالعزيز أمس اتفاقية تعاون مشترك مع شركة «ميرزايم الدوائية» البريطانية، لإنشاء مشروع تنمية القدرات البشرية لقطاع صناعة الأدوية،من خلال برامج التدريب الطلابي في الشركة، لتنمية الجانب البحثي والابتكاري في مجال الذكاء الاصطناعي وتشخيص الأمراض، ولتطوير منتجات دوائية مبتكرةللأمراض المتعلقة بالحمل، وذلك عبر برنامج «زووم».
ومثل الجامعة في الاتفاقية رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي، فيما مثل جانب الشركة مديرها التنفيذي الدكتور آصف أحمد.
وأوضح اليوبي أن الجامعة تعمل على تكوين شراكة نوعية مع الشركات العالمية الكبرى لتعزيز الابتكار العلمي ونقل التقنية في المجالات الحيوية في ظل رؤية2030 ،ومنها صناعة الأدوية والذكاء الاصطناعي.
وقال: نطمح في شراكتنا مع الشركة في أن تصبح الجامعة في طليعة رواد الابتكار في تقنيات الذكاء الاصطناعي بمجال الرعاية الصحية. مؤكدا أهمية عقدالشراكات والتعاون مع الشركات الدولية لمواكبة الاحتياج والطلب على صناعة الأدوية، وتحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات تسهم في تنمية المجتمع وتدعمالاقتصاد المعرفي.
بدوره أكد الرئيس التنفيذي للشركة أهمية الشراكة مع الجامعة، وسعي الطرفين لاستخدام التكنولوجيا في اكتشاف عقاقير وأدوية جديدة، علاوة على التشخيصالمبكر بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مؤملا أن تسهم الشراكة في وضع حلول لجزء من المشكلات العالمية المشتركة.
وأشار إلى أن الاتفاقية ستفتح فرصا لتدريب الطلبة في شركة «ميرزايم»، وتبادل الخبرات والاستشارات بين الطرفين، وعمل بحوث تطبيقية ابتكارية في مجالالذكاء الاصطناعي، واكتشافات الأدوية لتوفير علاجات للأمراض الأكثر شيوعا بالمملكة.
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