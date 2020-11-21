فاطمة الغامدي- الرياض
أكد أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور خالد اليحيى على أن تمكين المرأة السعودية اقتصادياً من أولويات رؤية 2030 ومن أهم الملفات التي تحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله، وتابع نحن في مجلس الغرف السعودية سنعمل على ترجمة تمكين المرأة من جميع الأنشطة والمجالات الاقتصادية سواء على مستوى مجلس الغرف أو الجهات ذات العلاقة بدعم تمكينها اقتصادياً.
وقال اليحيى خلال افتتاحه للاجتماع الأول للمجلس التنسيقي لعمل المرأة بمجلس الغرف السعودية للدورة الحالية (1441-1444) ،نتطلع لحقبة جديدة من العمل النسائي الدؤوب يحدث حراك اقتصادي واستثماري يعكس أرقام مثمرة تنموياً ويشجع رائدات الأعمال لدخول القطاع الخاص محلياً وعالمياً.
وخلال الاجتماع تم انتخاب كل من الأستاذة خلود بنت عبدالعزيز الدخيل رئيسة المجلس التنسيقي لعمل المرأة بمجلس الغرف السعودية و أ.عبير بنت علي الحوقل و أ.عالية بنت سعد الشلهوب نائبتين للرئيس، هذا وعبرن عن امتنانهن لأعضاء المجلس التنسيقي لدعم المرأة على الثقة الكبيرة التي أولوها لهن باختيارهن لتولى هذه المناصب، ووعدن ببذل مزيداً من الجهد للارتقاء بعمل المجلس التنسيقي بخطوات متسارعة لتوظيف الكفاءات النسائية وتمكين المرأة السعودية في مختلف المجالات وتعزيز مشاركتها التنموية، وشكرن بدورهن مجلس الغرف السعودية على دعمه لكل ما يتعلق بقضايا وعمل المرأة بشكل عام، والذي أسهم في تفعيل دورها في مجال التنمية الاقتصادية.