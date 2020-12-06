شيتشانغ 6 ديسمبر 2020 (شينخوا) أطلقت الصين بنجاح قمرا صناعيا جديدا لمراقبة الأرض، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين، عند الساعة 11:58 صباح اليوم الأحد (بتوقيت بكين).
وأُطلق القمر الصناعي “قاوفن-14” إلى المدار على متن صاروخ حامل من طراز “لونغ مارش-3بي”.
والقمر الصناعي “قاوفن-14” مخصص للرسم البصري المجسم للخرائط، ويمكنه الحصول على صور مجسمة عالية الدقة على مستوى العالم ورسم خرائط طوبوغرافية رقمية واسعة النطاق وإنتاج نماذج ارتفاعات رقمية ونماذج سطح رقمية وصور أرثوفوتوغرافية وتقديم معلومات جغرافية أساسية.
ويمثل الإطلاق الذي تم اليوم الأحد المهمة الـ354 لسلسلة صواريخ لونغ مارش.