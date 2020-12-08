ذكر موقع “تايمز نيوز ناو” الهندي ان منصة التدوين المصغر الأشهر في العالم “تويتر” كشفت عن تقنية جديدة وصفت بـ”الثورية” يمكنها حماية الحسابات من التعرض للاختراق أو السرقة.
وحسب الموقع، فقد أتاحت “تويتر” إمكانية دعم الحسابات بـ”مفاتيح أمان” وستكون متاحة لأجهزة “آيفون” و”أندرويد”. ويمكن لهذه المفاتيح الجديدة أن تحمي حسابات مستخدمي “تويتر”، ليفتحوا بها حساباتهم سواء على الهاتف الجوال أو على نسخة سطح المكتب.
وكانت “تويتر” قد أعلنت قبل عامين تقريبا عن نيتها طرح تلك المفاتيح ولكنها أجلته أكثر من مرة لاختبار فعاليتها بصورة أكبر.
وتعمل “مفاتيح الأمان” الجديدة على اختيار المستخدم جهازا للأمان يكون مدعوما برقم سري لا يفتح حساب “تويتر” إلا بعد تسجيل الرقم السري عليه.
وتهدف المنصة من تلك الخطوة إلى إيجاد “حاجز مادي آمن” لحسابات المستخدمين أفضل من مجرد اختيار “المصادقة الثنائية” التقليدية.
ولا يمكن من خلال “مفاتيح الأمان” أن يفتح أي شخص حسابات تويتر لأي شخص آخر، حتى لو كان يمتلك اسم المستخدم وكلمة المرور، لأنه يجب أن يدخل الرقم السري من على جهاز الأمان.
وفي هذا الاطار، قالت شركة “تويتر” إنها سمحت حاليا لموظفيها باستخدام مفاتيح الأمان الجديدة بعد تعرضها لهجوم سيبراني هائل.
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