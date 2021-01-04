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أعلن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم الاثنين فوز وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير بـ “جائزة الاعتدال” لعام 2020 في دورتها الرابعة.
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