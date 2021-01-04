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ثقافة وفنون > فوز الجبير بـ «جائزة الاعتدال
04/01/2021   11:51 ص

فوز الجبير بـ «جائزة الاعتدال

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أعلن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم الاثنين فوز وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير بـ “جائزة الاعتدال” لعام 2020 في دورتها الرابعة.

 

فوز الجبير بـ «جائزة الاعتدال

ثقافة وفنون
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